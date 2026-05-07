「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」で4月8日で、メジャーデビューを果たした“純烈の弟分”「モナキ」がこのほど日刊スポーツの取材に応じ、デビューイベントを終えた率直な感想などについて語った。【取材・構成＝川田和博】デビューイベントではサプライズで、26年8月に東名阪のZeppツアーを開催することを発表した。ケンケン（29）は感動の涙、ケンケンの思いを知っていたおヨネ（28）はケンケンを思っての涙を流した。Z