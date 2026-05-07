磐越自動車道でのマイクロバスの事故で、亡くなったのは部活で遠征中だった17歳の高校生だと判明しました。福島・郡山市の磐越自動車道・上り線で6日、部活で遠征中の高校生を乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突し、後ろを走っていたワゴン車が追突しました。警察によりますと、亡くなったのは新潟県にある北越高校の生徒・稲垣尋斗さん（17）と判明。稲垣さんは車外に投げ出されたとみられ、死因は失血死でした。マイク