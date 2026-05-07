１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手で“叛逆の悪童”の異名を持つレオが５日、社長になったことを報告した。「運転手兼秘書サービス『ＢＡＣＫＭＡＮ』の社長になることになった。俺ほんまにその辺におるただのやんちゃやったし、学歴も小卒で頭も良くないけど１８歳から溝口勇児の下で逃げずにやり切ってきた自負だけはある」と報告し、決意をつづった。溝口氏も