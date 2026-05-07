見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第29話が7日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、環（英茉）へのお土産を探していたりん（見上愛）は偶然シマケン（佐野晶哉）と出会い、シマケンの今の仕事と夢を知ることに。一方、多江（生田絵梨花）の実家では縁談が進み、多江は悩む日々が続いていた。みんなには看護学校をやめると話す。そしてあくる日、倒れてしまう。りんが