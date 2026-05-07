【その他の画像・動画等を元記事で観る】シンガーソングライター、コレサワが5月20日にDigital Single「ずっと１番にしてね」を配信リリースすることを発表した。本楽曲は、4月より放送中のTVアニメ『クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった』のエンディングテーマとして書き下ろされた1曲。大好きな人への真っ直ぐな愛を歌った甘いラブソングに仕上がっている。曲中のコレサワによるセリフパートや、青春ラブコメディにピ