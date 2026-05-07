【モデルプレス＝2026/05/07】Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）より、アクションメイキングPV第2弾が解禁された。【写真】目黒蓮「SAKAMOTO DAYS」敵倒す華麗なアクションシーン◆目黒蓮主演「SAKAMOTO DAYS」アクションメイキング第2弾映画公開後、SNSでは「アクションシーンが大迫力でかっこよかった！」「アクションとコメディのギャップがすごくて、あっという間に見終わった！」「子