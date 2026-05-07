【女子旅プレス＝2026/05/07】JWマリオット・ホテル東京では、韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）とのコラボレーションによる期間限定アフタヌーンティー「キャンディー・ドリーム（Candy Dream）」を、2026年6月1日（月）〜7月31日（金）まで30階JWラウンジにて提供する。【写真】「キャンディー・ドリーム」提供メニュー◆TWICEとのコラボアフヌンが限定登場TWICEの象徴的なパステルカラーを取り入れた世界観で、