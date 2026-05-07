就学先を決める「就学相談」について 公立小学校には、通常学級、通級指導教室・特別支援教室（地域による）、特別支援学級とあります。 就学先の主な例 通常学級とは、生徒35人程度に対して先生がひとりで受けもつ学級で、集団で授業をします。 通級指導教室では、ふだんは通常学級に所属し、週の数時間を別室で特性に応じてサポートがあるなかで授業を受けます。どの小学校にもあるわけではないので、別の学校に通