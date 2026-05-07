猫の毛柄を決める毛色の遺伝子【O/o 遺伝子座の特徴】 A/a 遺伝子座の効果を消す O/o遺伝子座の「O」はオレンジ（orange）に由来しています。O/o遺伝子座には、体に茶（オレンジ）キジの毛を生やすO遺伝子、体に茶キジの毛を生やさないo遺伝子の２つの対立遺伝子があります。O遺伝子はo遺伝子に対して優性です。O遺伝子は２つの大きな特徴を持っています。これが、メスしか三毛猫になれない大きな理由にもなっています。