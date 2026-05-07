日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3050（+50.0+1.67%） ホンダ1288（+25.5+2.02%） 三菱ＵＦＪ2876（+78+2.79%） みずほＦＧ6920（+216+3.22%） 三井住友ＦＧ5713（+172+3.10%） 東京海上7246（+153+2.16%） ＮＴＴ153（+1.0+0.66%） ＫＤＤＩ2565（+17+0.67%） ソフトバンク221（+0.4+0.18%） 伊藤忠2049（+62+3.