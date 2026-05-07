【本日の見通し】介入警戒継続、中東情勢をにらむ動きも続く ドル円は日本の通貨当局による介入への警戒感と、中東情勢をにらんだ動きが見込まれる。30日に介入と見られる動きで160円台から155.57円まで急落した後、1日にも大きな円買いが入り、さらに連休中も4日と6日に大きな円買いが入る展開が見られた。もっとも30日、1日、4日は155.50円前後のサポートが下値を支え、6日の円買いで同水準を割り込んだものの