東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値156.39高値157.94安値155.04 160.77ハイブレイク 159.36抵抗2 157.87抵抗1 156.46ピボット 154.97支持1 153.56支持2 152.07ローブレイク ユーロドル 終値1.1748高値1.1797安値1.1692 1.1904ハイブレイク 1.1851抵抗2 1.1799抵抗1 1.1746ピボット 1.1694支持1 1.1641支持2 1.1589ロ&#12