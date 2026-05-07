バイエルン１―１パリＳＧ（６日・アリアンツアレーナ）欧州ＣＬの準決勝第２戦は、パリＳＧがバイエルンと１―１の引き分けに終わり、２戦合計６―５で決勝進出を決めた。パリＳＧは昨季の優勝に続き、２年連続３度目の決勝進出で連覇を目指し、２０年ぶり決勝進出を決めたアーセナルと対戦する。パリＳＧは前半３分、左サイドを突破したジョージア代表クバラツヘリアのラストパスを、フランス代表ＦＷデンベレが左足で決めて