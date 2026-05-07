元NMB48の「みるきー」こと渡辺美優紀（32）が7日までに自身のインスタグラムを更新。袖なしワンピース姿での散歩ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「お散歩」とつづった。写真では袖なしワンピース姿での散歩ショットなどを投稿した。ネットでは「爽やか」「可愛すぎぃぃ」「春の妖精さんだ」「きゃわいい」「美しい」などの声があがった。