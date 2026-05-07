○経済統計・イベントなど ０８：５０日・日銀金融政策決定会合の議事要旨公表 ０８：５０日・マネタリーベース １０：３０豪・貿易収支 １５：００独・製造業新規受注 １５：４５仏・貿易収支 １５：４５仏・経常収支 １７：３０英・建設業購買担当者景気指数 １８：００ユーロ・小売売上高 ２０：３０米・チャレンジャー人員削減数 ２１：３０米・非農業部門労働生産性