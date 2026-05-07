６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円３９銭前後と前日と比べて１円５０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円７３銭前後と同９０銭程度のユーロ安・円高だった。 米ニュースサイトのアクシオスは６日、米国がイランとの戦闘終結に向けて１ページの覚書を準備し、合意に近づいていると報道。中東情勢を巡る懸念が後退する