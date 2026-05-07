大型連休明けとなる７日の東京株式市場は主力銘柄を中心に大きく買い優勢に傾く展開が予想され、日経平均株価は急伸をみせる公算が大きい。先物主導で２０００円以上の上昇が濃厚で一気に６万２０００円台を視界に捉えそうだ。前日の欧州株市場ではドイツやフランスをはじめ主要国の株価がほぼ全面高様相となり、上げ幅も軒並み２％台を超えるなど大きくなった。中東での戦闘終結に向け米国とイランの交渉が進展しているとの見方