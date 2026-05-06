加齢とともに、体にガタがきていることを実感する人は多いはず。変形性股関節症や膝関節症などの治療で用いられる「再生医療」は、体が本来持っている能力を最大限に活かし、痛みなどの症状改善が期待できる治療法です。しかし、一方で「副作用は？」「リスクはないの？」といった疑問も浮かぶと思います。そこで今回は、再生医療について「いでた整形外科クリニック」の出田先生に解説していただきました。 監修医師：出田