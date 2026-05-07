開催：2026.5.7 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 8 - 2 [Wソックス] MLBの試合が7日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとWソックスが対戦した。 エンゼルスの先発投手はウォルバート・ウレーニャ、対するWソックスの先発投手はノア・シュルツで試合は開始した。 2回表、6番 アンドルー・ベニンテンディ 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでWソックス得点 LAA 0-1 CWS 2回