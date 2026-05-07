現地５月６日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝の第２レグで、連覇を狙うパリ・サンジェルマン（フランス）がブンデスリーガ王者のバイエルン（ドイツ）とアウェーで対戦。この一戦は１−１のドローだったものの、アグリゲートスコア６−５で２シーズン連続の決勝に駒を進めた。この結果、現地30日にルーマニアのブカレストで開催されるファイナルの対戦カードは、パリSG対初優勝を狙うアーセナル（イングランド）