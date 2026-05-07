― ダウは612ドル高と続伸、米国とイランの和平合意が近いとの観測で買い優勢 ― ＮＹダウ 49910.59 ( +612.34 ) Ｓ＆Ｐ500 7365.12 ( +105.90 ) ＮＡＳＤＡＱ 25838.94 ( +512.82 ) 米10年債利回り4.346 ( -0.079 ) ＮＹ(WTI)原油 95.08 ( -7.19 ) ＮＹ金 4694.3 ( +125.8 ) ＶＩＸ指数17.39 ( +0.01 ) シカゴ日経225先物 (円建て)62110 ( +2690 ) シカゴ