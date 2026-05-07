7日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝156円34銭前後と、前日午後5時時点に比べ53銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円71銭前後と82銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース