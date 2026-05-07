2026年5月5日、中国メディアの第一財経は、中国ブランドが従来の「安物」というイメージを覆し、韓国の若年層やハイエンド市場にまで深く浸透していると報じた。記事はまず、韓国産業研究院のチョ・チョル主任研究員が「かつて中国はサムスン電子、現代自動車、LG電子といった韓国企業が巨額の売り上げを生み出す巨大市場だった。しかし今、中国企業が韓国市場に攻勢をかけ始めている」と語ったことを紹介した。そして、中国のティ