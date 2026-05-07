◇セ・リーグ阪神2―0中日（2026年5月6日バンテリンドーム）球団60年ぶりという3試合連続完封をやってのけた阪神・高橋遥人が苦手なはずのヒーローインタビューで懸命に答えようとしていた。大型連休最終日。見つめた子どもたちへのエールを聞かれると「えー、まあ野球が好きな人は野球をもっと好きになってもらえるように……」と言って間を置き「あとはまあ、好きなことを好きでいられるように……」と言ってまた間が