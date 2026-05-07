◇ア・リーグホワイトソックス2−8エンゼルス（2026年5月6日アナハイム）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が6日（日本時間7日）、エンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場し、今季2度目となる4三振に倒れた。2−7の7回2死満塁の第4打席は左腕ポメランツの前に見逃し三振。第1、2、3打席は相手先発ウレーニャから3打席連続空振り三振を喫した。1試合4三振は、4月28日（同29日）のエンゼルス戦以来で、チームも大