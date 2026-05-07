夫と妻が平等である、素晴らしいことですが平等をはき違えてしまうと大変なことになってしまいます。筆者の知人Aさんは夫婦平等でいたいと、結婚してもお互い自分が使ったものは自分で支払うスタイルを貫いていました。その生活に不満はなかったAさんですが、Aさんの妊娠出産を機に平等を考えさせられることになったのでした。 平等夫婦、支払いはそれぞれで 30代のAさんは、職場の同僚と結婚。お互いに働いていたし、結