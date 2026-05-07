歌手の大石まどかが3日、自身のインスタグラムを更新。大物芸能人夫婦の別荘を訪れたことを明かした。 【写真】圧倒される豊かな水量を誇る川の流れスケールが違う絶景の連続 大石は「下北半島の杉さん、伍代さんの別荘から帰ってきましたぁ～」と、1999年に結婚した歌手・伍代夏子、歌手で俳優の杉良太郎の青森県にある別荘を訪れたことを報告。JRの七戸十和田駅前で大きなキャリーケースが写