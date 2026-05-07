女優の高島礼子が６日、自身のインスタグラムを更新。9日に新橋演舞場で初日を迎える「新派・松竹新喜劇 合同喜劇公演」の稽古場動画をアップした。 【写真】超大物イケメン俳優の息子の姿も！父に似てる 「高島礼子」「久本雅美」「三田村邦彦」と出演者がカメラに向かって名前を言っていく動画。ドラマ「銭形平次」で知られた故大川橋蔵さんの次男で俳優の丹羽貞人も登場。波乃久里子らも姿を見せた。 公演は新派と松竹