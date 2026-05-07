千葉MF日高大のFK弾が話題ジェフユナイテッド千葉は5月6日、明治安田J1百年構想リーグ第15節でFC東京と対戦し、3-0で勝利した。この試合3得点目を決めたMF日高大（まさる）の直接フリーキックが「何回でも見直したい」「メッシやん」と話題をさらっている。左サイドバックで先発した日高は、2-0で迎えた後半34分に直接フリーキックのチャンスを得た。左足から放たれたボールは美しい弧を描きながら、韓国代表GKキム・スンギュ