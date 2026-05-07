日体大柏のFW望月海亜4月4日に開幕をした高円宮杯プレミアリーグと全国7地域のプリンスリーグ。ここではリーグ戦で躍動を見せた選手を紹介していきたい。今回はプリンスリーグ関東2部第5節の日体大柏vs横浜Fマリノスユースの試合から。昨年、プリンス関東2部に初昇格をした日体大柏。絶対的エースストライカーだったFW小泉ハーディ（法政大学）が背負った9番を引き継いだFW望月海亜は、昨年まで怪我で苦しんでいたが、新エース