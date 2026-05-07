【専門家の目｜太田宏介】水戸の安藤晃希はデビューから2戦連発水戸ホーリーホックの18歳MF安藤晃希は、デビュー戦となった4月24日のFC東京戦、続く同29日のFC町田ゼルビア戦で2試合連続のゴールを決めた。代表クラスの選手たちを手玉に取った高卒ルーキーについて、元日本代表DF太田宏介氏が注目している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇衝撃のJデビューを果たした5日後、水戸のルーキーが再び輝