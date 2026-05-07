プロレス界の“太陽神”Ｓａｒｅｅｅが６日、千葉・習志野市の「イオンモール津田沼Ｎｏｒｔｈ」で行われた歌手の島谷ひとみ「ＮＥＷＳＩＮＧＬＥ「太陽神Ｐｒｉｓｍ」発売記念スペシャルライブ」にスペシャルゲスト出演した。ライブでは、島谷が「亜麻色の髪の乙女」、「ペルセウス」、「ＹＵＭＥ日和」を披露後にＳａｒｅｅｅが登場した。３月２２日にリリースされた新曲でＳａｒｅｅｅの新入場曲となる「太陽神Ｐｒｉ