9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画『SAKAMOTO DAYS』（公開中）のアクションメイキングPV第2弾とメイキングカットが解禁された。【動画】アクション練習の風景と、実際の劇中シーンが鮮やかにシンクロするアクションメイキングPV第2弾同作品は、全世界累計発行部数が1500万部（デジタル版を含む）を突破する同名コミックが原作となっている。元殺し屋の主人公・坂本太郎が、ある日一目惚れした女性・葵と