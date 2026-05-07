元NHKのアナウンサーで現在はフリーの和久田麻由子をメーンキャスターに迎えた報道番組「追跡取材 news LOG」（日本テレビ系）が、先月25日より開始した。初回の平均世帯視聴率は3.8％、個人平均視聴率は2.1％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を記録し、「期待外れ」のスタートとなった。 番組冒頭、和久田アナは「登場したのは日々ニュースを追いかける記者たちです。『news LOG』