タレントの渡辺満里奈（55）が6日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤（57）との21年目の結婚記念日のお祝いショットを公開した。「5/5は結婚記念日。当日は夫が仕事のため、今日行ってきました」と1日遅れで夫と夫婦水入らずでのお祝いショットを披露した。「美味しいお鮨が食べたい！とずっと私がわめいていたので、今日は鮨！初めて伺ったお店でしたが、アットホームな雰囲気がリラ