絶体絶命のオールイン勝負で追い込まれながら、最後に笑ったのは元ミスコン美女だった。【映像】元ミスコン美女、絶体絶命の場面で“お嬢様スマイル”美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第4回が5月2日に配信。予選テーブルBの最下位に沈んでいたカンナが、祈るように見つめたオールイン勝負で執念のフラッシュを完成させ、大逆転のダブルアップを