首都高「与野出口」完成形へ首都高速道路が2026年5月16日（土）から翌日未明にかけ、「新大宮上尾道路」事業に伴う橋梁架設工事のため、国道17号「新大宮バイパス」の一部で夜間通行止めを行います。3回に分けた工事の最終回です。【今回で3/3回目！】これが超ダイナミックな「夜間架設」の概要です（地図／写真）当日は23時から翌7時のあいだで、新大宮バイパス（下り）赤山通り交差点〜与野大宮大通交差点（与野JCT下）付近