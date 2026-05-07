猫背や内股など偏った「姿勢のクセ」は、発達障害やグレーゾーンの子どもに共通して見られる傾向だ。こうした姿勢の乱れが、集中力や感情のコントロールにも影響している可能性がある。子どもの行動と深く関わる「身体の使い方」とは何か。理学療法士の視点から、改善のヒントを紹介する。※本稿は、池上 悠『子どもの気になる言動が改善する からだの使い方』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです