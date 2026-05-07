アメリカの航空会社が2026年3月に支払った燃料費が、前の年の同じ月と比べて3割増加したことがわかりました。アメリカ運輸省が6日発表した統計によりますと、定期便を運航するアメリカの航空会社が使用した3月の燃料費はおよそ50億6000万ドル、日本円にしておよそ7900億円で、前の年の同じ月からおよそ30％増加しました。また、3月の燃料価格は1ガロンあたり3ドル13セントで、2月の2ドル39セントからおよそ31％上昇しました。中東