２０２２年１０月１日に亡くなった国民的プロレスラー、アントニオ猪木さん（享年７９）の肖像権などを管理する猪木元気工場（ＩＧＦ）は６日、今月１３日から２５日まで「ジェイアール京都伊勢丹」１０階催物場で「燃える闘魂アントニオ猪木展〜藤波辰爾デビュー５５周年、初代タイガーマスクデビュー４５周年記念」を開催することを発表した。全国各地で開催してきた猪木展。ＩＧＦは「新たなる開催地は京都。そして、開催場