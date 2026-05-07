テレビ東京「ウイニング競馬」にレギュラー出演している同局の冨田有紀アナウンサー（27）が、7日までに自身のインスタグラムを更新。“美脚”が際立つドット柄の黒ワンピースショットを投稿した。自身のインスタグラムで「いよいよGWも最終日！お仕事や学校へ行く準備はできていますか」とつづり始めた。「先週末は架空名作劇場『まりとっつぁん』イベントでした。担当させていただいているウキユキリポートも劇場内で放映