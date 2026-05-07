大西洋でハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船をめぐり、乗船していたオランダ人男性が死亡した翌日、船長が「自然死で感染性のものではない」と説明していたことがわかりました。この映像は、クルーズ船に乗っていたオランダ人男性が4月11日に死亡した翌日の12日、船長が乗客に説明する様子を撮影したものです。船長：昨夜、乗客のお一人が突然亡くなりました。非常に悲劇的なことですが、私たちは自然死によるもの