7日（木）は、広い範囲で晴れる見込みです。本州各地で夏日が予想され、東北は7月並みの陽気のところもあるでしょう。■全国予報（7日予報）西日本の日本海側・北陸・関東内陸・東北で、青空が広がるでしょう。西日本の太平洋沿岸・東海では、晴れ間があっても雲がとれにくく、一部では雨がぱらつきそうです。関東沿岸も晴れてくるところが多い見込みです。北海道でも晴れ間がありますが、北海道北部では昼頃から雨が降り出すでし