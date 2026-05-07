俳優マ・ドンソクと6年余りの熱愛の末に、結婚したモデル兼タレントのイェ・ジョンファが、久しぶりの近況公開でも変わらぬ存在感を見せ、再び注目を集めている。もともとフィットネストレーナーとして活動していたイェ・ジョンファは、抜群のスタイルと健康的な魅力で早くから話題を集めてきた。鍛え上げられたボディラインと華やかなビジュアルを兼ね備え、多くの支持を得てきた存在である。“上位1％の神ボディの持ち主”として