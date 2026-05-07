Mの精神を受け継ぐ高性能EV2027年に登場予定のBMWの高性能EV『M3』と、次世代のガソリン版M3は「双子」のような存在となり、価格帯も「ほぼ同等」になる見込みだ。【画像】主力の人気セダンがついにEVへ！ 新世代3シリーズ誕生【BMW i3を詳しく見る】全45枚歴代初の電動M3（正式名称は未定）は、最近発表された『i3』をベースとし、4基の電気モーターを搭載。1000ps近い出力を発揮すると予想され、すでにサーキット等でのテスト