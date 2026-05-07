ニューヨーク・タイムズの本社＝6日（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米紙ニューヨーク・タイムズ（NYT）が6日発表した2026年1〜3月期決算は、純利益が前年同期比77％増の8792万ドル（約137億円）だった。デジタルの有料購読者数は3月末時点で1252万人となり、昨年12月末から31万人増えた。売上高は12％増の7億1223万ドルだった。購読者数の増加などでデジタルの購読料収入が16％伸びたほか、デジタルの広告収入も32％増