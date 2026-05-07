■MLBエンゼルス8ー2ホワイトソックス（日本時間7日、エンゼル・スタジアム）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのエンゼルス戦に“2番・一塁”で先発出場。4打数無安打4三振。今季2度目となる1試合4三振、前の試合から5打席連続三振となった。前日6日は2度目のベンチスタートとなったが、6回から途中出場し、2打数1安打。1点差を追う8回には走者を置いての打席となったが三振に倒れて悔しさを滲ませていた。この日のエン