新潟県糸魚川市のヒスイ海岸で見つけたのは、翡翠のように青く透ける小さな物体でした。「やったー！」と心が躍ったのもつかの間、手に取ると驚くほど軽く、石とは思えません。不思議に思った男性が「なにこれ？？？」とXに写真を投稿すると、正体を巡るさまざまな声が集まり、2万件を超える“いいね”が寄せられました。【写真】手に取ると、思いのほか軽い……投稿したのは、鉱物採取が趣味だという松殿さん（@matudono2）。この