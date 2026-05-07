中国南部の広東省広州市で5月1日に開催された第139回中国輸出入商品交易会（広州交易会）第3期では、ウィッグ関連製品が圧倒的な人気を集め、海外から大量の注文が殺到しています。広州交易会第3期の個人ケア用品専門エリアでは、ウィッグ関連の出展企業数は最も少ない業界の一つと言えるものの、その人気は非常に高く、ブース周辺には商談に訪れる中国国内外からのバイヤーや来場者であふれています。開催から5日も経たないうちに