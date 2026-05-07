東西を直線的に結んで時短兵庫県は尼崎市内で工事を進めていた都市計画道路「園田西武庫線」のうち、延長約600mの藻川工区が2026年3月20日の15時に一般開放され、供用が開始されました。どのような道路で、開通してどう便利になったのでしょうか。園田西武庫線は、兵庫県西宮市と大阪府豊中市を結ぶ県道（府道）606号線を構成する道路で、国道2号、国道43号といった東西を結ぶ主要幹線道路を補完しつつ、大阪府と隣接する